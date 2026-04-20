تراكمت عليه الديون.. شاب يتخلص من حياته بعد 4 أشهر من الزواج في المنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات في محافظة المنوفية من كشف غموض العثور علي جثمان شاب متوفيا داخل شقته بمدينة السادات وتبين أنه تخلص من حياته.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بوفاة شاب داخل شقته بمدينة السادات.

بالفحص تبين العثور علي جثمان الشاب “ م. خ ” 28 سنة عامل بمدينة السادات متوفيا داخل شقته.

بالفحص تبين أن الشاب متزوج من 4 أشهر وتراكمت عليه الديون وأصيب بأزمة نفسية وقرر التخلص من حياته ونفت زوجته الشبهة الجنائية.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.