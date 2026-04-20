حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن في المنوفية للارتقاء بمستوى الخدمات

أصدر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم القرار رقم 670 لسنة 2026 بشأن حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، تضمنت ندب سامى عبد الحميد سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، وندب صفوت معوض بحيرى رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، وتصعيد ممدوح صالح عبد الهادى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز السادات، وندب وليد سالم أبو سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للعمل مديراً لإدارة البيئة بديوان عام المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة وتسريع معدلات الأداء بكافة الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين والتواجد الميداني في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوي النظافة والخدمات بشكل عام.

وأكد أن هناك تقييم دائم ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.