محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

اعتمد اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني دور مايو للعام الدراسي 2025 /2026 ، المختلفة بكافة الادارات التعليمية بنطاق المحافظة ، بحضور هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاستعداد التام وجاهزية اللجان الإمتحانية بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة للجان الامتحانات كل في نطاقه ، وتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات ، متمنياً لجميع الطلاب دوام النجاح والتفوق .