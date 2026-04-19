مصرع سائق وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

لقي سائق مصرعه وأصيب 12راكبا عقب انقلاب ميكروباص علي طريق الخطاطبة بمدينة السادات.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بانقلاب ميكروباص علي طريق الخطاطبة.

بالانتقال تبين مصرع سائق الميكروباص وإصابة 12 آخرين ما بين كدمات وسحجار وكسور .

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص على جانب الطريق.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي السادات حيث خرج نحو 6 مصابين بعد الاطمئنان عليهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتم نقل جثمان السائق إلي مشرحة مستشفي السادات تمهيدا لتسليمه لأهله، كما تم رفع آثار الحادث من علي الطريق لإعادة تسيير حركة المرور.