لقدم المكان| انهيار ضريح سيدي يعقوب في المنوفية.. صور

شهدت قرية دنشواي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية انهيار ضريح سيدي يعقوب بالقرية.

وفوجي الأهالي بانهيار الضريح بالكامل.

وقال محمد الزرقاني رئيس مدينة الشهداء، أن الضريح لأحد العارفين للطرق الصوفية سيدي يعقوب وموجود منذ قديم الازل في القرية.

وأضاف في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الانهيار جاء نتيجة قدم الضريح حيث أنه يعود إلي مئات السنين في القرية.

وأوضح أنه تم فرض كردون أمني في وجود الطرق الصوفية حيث انه تم وضع القبو في المكان.

وتابع ان الطرق الصوفية ستقوم بإجراءات إعادة البناء من جديد للضريح.

وانتقل محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء على الفور إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية اللازمة، برفقة منال عبده نائب رئيس المدينة ومحمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي ومدير إدارة أوقاف الشهداء، ومندوب عن الطرق الصوفية، وقوة من مركز شرطة الشهداء.

وتم اتخاذ الإجراءات الفورية برفع آثار الهدم من الطريق العام لتيسير الحركة ومنع أي معوقات مرورية، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الموقع حفاظاً على سلامة المواطنين ومنع الاقتراب من منطقة الخطر.

وتجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وذلك بالتنسيق مع مندوبي الطرق الصوفية والجهات المختصة، للوقوف على أسباب الانهيار واتخاذ كافة التدابير اللازمة.