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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال أسبوع.. إزالة 93 حالة تعدٍ على 30 فدانا و5 آلاف متر بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، عن إجمالي ما تم تنفيذه خلال الأسبوع الأول من الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى تنفيذ إزالة لعدد ٩٣ حالة تعدٍّ على مساحة ٣٠ فدان و١٨ قيراط و١٧ سهم و ٥٤٥٨ متر مربع “داخل وخارج المنظومة”.

وذلك خلال الفترة من ٣٠ مايو الماضي وحتى الرابع من يونيو الجاري ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٩، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٣٠ مايو و حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٦، بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وكان بيان الإزالات كالتالي:

تنفيذ إزالة لعدد ٨ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ١٢٣٠ متر مربع.

بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لعدد ٩ حالات تعدٍّ على أراضي زراعية أملاك دولة بمساحة ٢٤ فدان و١٣ قيراط و١٧ سهم.

كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٢١ حالة تعدٍّ لمتغير غير قانوني بمساحة ٤٢٢٨ متر مربع.

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لعدد ٥٥ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة ٦ أفدنة و٥ قراريط.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٢ حتى ٢٢ مايو ٢٠٢٦، بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٦، والمرحلة الثالثة في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٧ يوليو ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

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