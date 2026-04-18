القومي للإعاقة يتفقد جامعة المنوفية للاطلاع على سبل الإتاحة

تفقد وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جامعة المنوفية للاطلاع على سبل الإتاحة المتوفرة بها للطلاب من ذوي الإعاقة، وتقييم مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وكود البناء المصري الموحد، لتسهيل دمجهم في المجتمع الجامعي، يأتي ذلك في إطار مبادرة المجلس "نحو مدن مستدامة للجميع.

واستقبل وفد المجلس الدكتور صبحي شعبان نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمه المجتمع، فيما اطلع الوفد على جهود الجامعة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من بينها: حصر أعداد الطلاب الدارسين بها والبالغ عددهم 239 طالبا، موزعون داخل الكليات التابعة، لتسهيل تقديم الخدمات الجامعية لهم، وإنشاء مركز لدعم الطلاب من ذوي الإعاقة بالجامعة، ووحدة للدعم النفسي لهم ،وتطوير البنية التحتية (رامبات، دورات مياه مجهزة، ومصاعد).

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة المنوفية

كذلك تقديم دعم أكاديمي متكامل لهم (مترجمين إشارة، أخصائين تخاطب، وتخصيص لجان امتحانات خاصة لهم)، وتطبيق تخفيض 50% على المصروفات للطلاب غير القادرين، وتوفير أجهزة تعويضية، وكذا إنهاء إجراءات التجنيد لهم داخل الجامعة لتسهيل الحصول على شهادات الإعفاء، بجانب إجراء عدد من التدريبات المهنية، والتأهيل النفسي للطلاب، ودمجهم في كافة الأنشطة والفعاليات الجامعية، أيضاً توفر الجامعة داخل كلياتها بعض الأجهزة الإلكترونية التي تساعد الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في التحرك داخل الحرم الجامعي والمدرجات.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس مستمر في تنفيذ مبادرة "نحو مدن مستدامة للجميع"، لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بجميع فئاتهم وزيادة تمكينهم في المجتمع، بما يسهم في تحسين نوعية حياتهم، وزيادة جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت "كريم"، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجه القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة في الجمهورية الجديدة، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، لافتة أن المجلس يقوم بزيارات وجولات ميدانية بمختلف المحافظات ، وعلى مستوى عدد كبير من الجهات والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات المتنوعة لذوي الإعاقة واختبار مدى توافر آليات الإتاحة داخل مباني هذه المحافظات ومن ثم تقديم ورفع التقارير الفنية بمدى مطابقة سبل الإتاحة لكود البناء الموحد داخل هذه الجهات والمؤسسات.