وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يواجه فريقه بالصراخ خلال أزمة إيران
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
براعم سيتي كلوب يتألقون في الكيك بوكسنج ويحصدون 18 ذهبية في الجمباز
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
خريطة الإجازات 2026 في مصر.. مواعيد العيد والعطلات بالتفصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
القومي للإعاقة يتفقد جامعة المنوفية للاطلاع على سبل الإتاحة

تفقد وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جامعة المنوفية للاطلاع على سبل الإتاحة المتوفرة بها للطلاب من ذوي الإعاقة، وتقييم مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وكود البناء المصري الموحد، لتسهيل دمجهم في المجتمع الجامعي، يأتي ذلك في إطار مبادرة المجلس "نحو مدن مستدامة للجميع.

واستقبل وفد المجلس الدكتور صبحي شعبان نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمه المجتمع، فيما اطلع الوفد على جهود الجامعة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من بينها: حصر أعداد الطلاب الدارسين بها والبالغ عددهم 239 طالبا، موزعون داخل الكليات التابعة، لتسهيل تقديم الخدمات الجامعية لهم، وإنشاء مركز لدعم الطلاب من ذوي الإعاقة بالجامعة، ووحدة للدعم النفسي لهم ،وتطوير البنية التحتية (رامبات، دورات مياه مجهزة، ومصاعد).

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة المنوفية 

كذلك تقديم دعم أكاديمي متكامل لهم (مترجمين إشارة، أخصائين تخاطب، وتخصيص لجان امتحانات خاصة لهم)، وتطبيق تخفيض 50% على المصروفات للطلاب غير القادرين، وتوفير أجهزة تعويضية، وكذا إنهاء إجراءات التجنيد لهم داخل الجامعة لتسهيل الحصول على شهادات الإعفاء، بجانب إجراء عدد من التدريبات المهنية، والتأهيل النفسي للطلاب، ودمجهم في كافة الأنشطة والفعاليات الجامعية، أيضاً توفر الجامعة داخل كلياتها بعض الأجهزة الإلكترونية التي تساعد الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في التحرك داخل الحرم الجامعي والمدرجات.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس مستمر في تنفيذ مبادرة "نحو مدن مستدامة للجميع"، لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بجميع فئاتهم وزيادة تمكينهم في المجتمع، بما يسهم في تحسين نوعية حياتهم، وزيادة جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت "كريم"، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجه القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة في الجمهورية الجديدة، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، لافتة أن المجلس يقوم بزيارات وجولات ميدانية بمختلف المحافظات ، وعلى مستوى عدد كبير من الجهات والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات المتنوعة لذوي الإعاقة واختبار مدى توافر آليات الإتاحة داخل مباني هذه المحافظات ومن ثم تقديم ورفع التقارير الفنية بمدى مطابقة سبل الإتاحة لكود البناء الموحد داخل هذه الجهات والمؤسسات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

حملات تموينية متنوعة

ضبط 3 أطنان لبن و60 كرتونة مقرمشات ولحوم مصنعة غير صالحة بالمنيا

توريد الاقماح بسوهاج

محافظ سوهاج: توريد أكثر من 3322 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم

محافظ المنوفية

أنقذ الفتاة من الغرق.. محافظ المنوفية يكرم شاب ويهديه درع المحافظة ومكافأة مالية تقديراً لشجاعته

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد