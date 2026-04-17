إيمان كريم تشارك في تحكيم وسام الخير لدعم مبادرات التمكين لذوي الإعاقة .. صور

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كعضو بلجنة التحكيم في مجال المبادرات المعنية بتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن فعاليات حفل "وسام الخير للمبادرات 2026" الذي أُقيم بجامعة الدول العربية، في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية ومؤسسة مصر الخير.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن مشاركتها في لجنة التحكيم تأتي دعماً لكافة المبادرات الجادة التي تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع، مشيدةً بالمستوى المتميز للمشروعات المشاركة، والتي تعكس وعياً متنامياً بأهمية الابتكار المجتمعي في خدمة هذه الفئة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر شمولًا.

وأضافت أن المبادرات المشاركة في هذا المجال تمثل نماذج حقيقية للتأثير الإيجابي، حيث تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفتح آفاقاً جديدة أمامهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من هذه المبادرات وتوسيع نطاق تطبيقها.

وتأتي مشاركة المشرف العام على المجلس ضمن لجنة تضم 19 خبيراً وأكاديمياً في خمسة مجالات تنافسية، وذلك في تأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في مختلف مناحي الحياة.

وشهدت المسابقة مشاركة 59 متسابقاً يمثلون خمس دول عربية هي المملكة العربية السعودية، البحرين، اليمن، السودان، وفلسطين، إلى جانب مشاركات من 18 محافظة مصرية، حيث تنافسوا من خلال مبادرات متنوعة تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية في مجالات متعددة، من بينها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجال الثقافي والفني، والتكنولوجي، والمجتمعي، والبيئي.