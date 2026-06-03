نائب يطالب بزيادة مخصصات الغربية والإسراع بتنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة

طالب النائب عمرو السعيد فهمي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2026/2027، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة الغربية، وخاصة القرى والعزب التابعة لمركز المحلة الكبرى، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض فهمي خلال كلمته، حالة التدهور التي تعاني منها العديد من الطرق ومداخل القرى، مشيرًا إلى ضرورة سرعة رفع كفاءة وتأهيل الطرق الحيوية التي تخدم المواطنين، وعلى رأسها طريق الإنشا الحديثة المؤدي إلى قرية تيرة بمحافظة الدقهلية وقرية أبشان بمحافظة كفر الشيخ، باعتباره طريقًا رئيسيًا يخدم الثلاث محافظات و عددًا كبيرًا من القرى والعزب التابعة للوحدة المحلية ببشبيش بمركز المحلة الكبرى.

كما طالب فهمي ، بسرعة وضع حلول جذرية لمشكلة تطهير المصارف، مع إزالة نواتج التطهير المتراكمة على الطرق، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية ومحافظة الغربية للحفاظ على سلامة الطرق وتيسير حركة المواطنين.

وشدد النائب عمرو فهمي على ضرورة الإسراع في إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرى مركز المحلة الكبرى، لاستكمال جهود تطوير الريف المصري وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق التنمية المنشودة .

وفي السياق ذاته، أكد فهمي ، أهمية إدراج مشروع رفع كفاءة وتطوير مجزر بشبيش ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، مطالبًا بسرعة البدء في تنفيذ المشروع لما يمثله من أهمية كبيرة في تحسين الخدمات البيطرية والصحية وخدمة أهالي المنطقة.

وأكد النائب أن زيادة الاستثمارات الموجهة لمحافظة الغربية، وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، تمثل ضرورة حقيقية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على استمرار جهوده تحت قبة البرلمان للدفاع عن حقوق أهالي مركز المحلة الكبرى والعمل على تلبية احتياجاتهم ومطالبهم المشروعة.