قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو مسافر.. تشغيل قطارات الصعيد بين القاهرة وأسوان والعكس اليوم
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية
100 جنيه رسم موحد لمغادرة البلاد.. البرلمان تناقش تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |التعليم تنفي تعديله وصدى البلد ينشر تفاصيله
حقيقة حل الزمالك أزمة القيد التأديبي حال التسوية مع صلاح مصدق
أرقام جلوس الثانوية العامة 2026.. تنبيه عاجل بشأن طريقة كتابتها وقت الامتحان
هاني سويلم ومحافظ المنيا يتابعان مشروعات الري وتطهير المجاري المائية
قبل الشراء.. انخفاضات قوية في أسعار الأسماك تتجاوز 100 جنيه.. والبلطي يبدأ من 70 جنيهًا
تلامس الـ50 .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم
مصر واليابان تطلقان الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي لتعزيز الشراكة الثنائية
تعالي البيت|مسئول بتعليم القليوبية يساوم أم لنقل نجلها والنيابة الإدارية تتدخل|تفاصيل
تراجع سعر الذهب مع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع منظمة المدن العربية وتبادل الخبرات

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مع  بدر وائل العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، حضر اللقاء  كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف علي التعاون الدولي بالوزارة ، كما شارك فى الاجتماع من المنظمة عبدالله سعود الراشد رئيس قطاع الشئون الخارجية والشراكات وفهد التميمي المدير المالى للمنظمة .

اجتماع مع الأمين العام لمنظمة المدن العربية

وفى بداية اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على الترحيب بالأمين العام للمنظمة خلال لقائهما الأول ، وتقدمت له بخالص التهنئة بمناسبة نيل ثقة دولة الكويت في اختياره أميناً عاماً لمنظمة المدن العربية، بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي، متمنية له التوفيق والنجاح في قيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على حرص الوزارة على تعزيز مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات الناجحة والتدريب مع المنظمات والهيئات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية فى مجالات وملفات عمل الإدارة المحلية والبيئة بما يحقق أقصى استفادة للكوادر البشرية بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم .

بعض التجارب والنجاحات التى حققتها الدولة المصرية 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى بعض التجارب والنجاحات التى حققتها الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة فى عدد من الملفات والمجالات المهمة ومن بينها القضاء على المناطق العشوائية والخطرة وإنشاء المدن الذكية والربط مع المدن القديمة ومنظومة المخلفات والسياحة البيئية والريفية وتطوير الأسواق وغيرها من الملفات المهمة .

التعاون بين المنظمة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية

ورحبت الدكتورة منال عوض بالبدء فى التنسيق بين الجانبين بما يخدم المحافظات والوزارة خاصة بعد دمج وزارتى التنمية المحلية والبيئة ، لافتة إلى إمكانية التعاون بين المنظمة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية للكوادر البشرية فى المدن والمحافظات والبلديات بالوطن العربي بما يساعد المدن والمحافظات على مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجهها ووضع أدلة ومؤشرات عربية - عربية للعديد من التحديات التى تواجه المدن العربية وتبادل التجارب الناجحة فى مواجهة بعض المشكلات والتحديات .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إمكانية التعاون المشترك فى مجالات وملفات البيئة المختلفة بين المنظمة العربية و مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) الذى يضم وزراء البيئة العرب ومقره القاهرة  فيما يخص الحفاظ على المحميات الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية وملفات التنمية الحضرية والعمرانية .

ومن جانبه تقدم الأمين العام لمنظمة المدن العربية بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة على عقد اللقاء ، متمنياً لها التوفيق والنجاح خاصة بعد نيل ثقة القيادة السياسية وتوليها منصب وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى الحكومة الجديدة ، كما استعرض الأمين العام للمنظمة خلال اللقاء مجالات عمل المنظمة المختلفة والمؤسسات الفنية التابعة لها فى قطاعات تهم المدن والمحافظات العربية من بينها التنمية المحلية والبيئة والشباب والرياضة والمدن الذكية.

كما أشار السيد بدر وائل العجيل العسكر أن منظمة المدن العربية هى منظمة إقليمية غير حكومية مستقلة ذات طبيعة خدمية لا تهدف إلى الربح متخصصة فى شؤون المدن والبلديات في الوطن العربى،  وتم تأسيسها في ١٥ مارس ١٩٦٧ ومقرها الدائم دولة الكويت ، مشيراً إلى وجود 24 محافظة مصرية عضو فى المنظمة و حوالى 650 مدينة وبلدية ومحافظة من الدول العربية بالمنظمة ، مشيراً إلى ترحيب المنظمة العربية للمدن على تبادل الخبرات مع الوزارة وعقد ورش العمل التدريبية وتنمية الكوادر فى مجالات عمل المنظمة بما يسهم في تطوير منظومة العمل العربي ، ودعم المدن العربية في مواجهة التحديات التنموية، وتحقيق رؤى التنمية الشاملة والمستدامة .

كما رحب الأمين العام للمنظمة بالتنسيق والتعاون مع الوزارة في دعم الكوادر فى قطاع التنمية المحلية والبيئة على المستوى العربي والاستفادة من خبرات مركز سقارة للتدريب ، وتبادل الخبرات مع المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية وانضمام باقي المحافظات المصرية للمنظمة .

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة للبدء فى تبادل الخبرات وبناء القدرات والخبرات الناجحة للمدن المصرية والعربية والاستفادة من مؤسسات وآليات ومراكز منظمة المدن العربية سواء في المقر الرئيسي أو المكاتب الآخري للمنظمة في المدن العربية المختلفة فيما يخص كافة الملفات المتعلقة بالمدن .

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة منظمة المدن العربية منال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

توروب

الأهلي يحسم موقفه من توروب .. وشرط جزائي يحدد موعد الرحيل المحتمل

ابراهيم عبد الجواد

الزمالك في الرعاية المركزة .. إبراهيم عبدالجواد يحذر من كارثة كبرى بالنادي

الزمالك

مفاجأة.. إبراهيم عبدالجواد يكشف موقف الزمالك من دوري أبطال إفريقيا بعد عقوبة القيد

الرئيس السيسي

ماذا طلب الرئيس السيسي من القوات المسلحة؟.. توجيهات جديدة خلال اجتماع رفيع المستوى

ترشيحاتنا

الاستيلاء على حسابات إنستجرام

احذر ..روبوت الذكاء الاصطناعي قد يكون سبب في الأستيلاء على حسابك على انستجرام| فما القصة؟

ميزات ساعة Pixel Watch 5

قيمة استثنائية مقابل سعر .. أفضل ساعة ذكية بميزات ثورية في 2026

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | قراصنة يستولون على حسابات إنستجرام وببطارية ضخمة أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند النوم أسفل المروحة طوال الليل؟

ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟

بعد خسارتها الكبيرة للوزن.. إنجي وجدان تُفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة كاجوال رفقة زوجها | شاهد

إنجي وجدان
إنجي وجدان
إنجي وجدان

بحالة الزيرو .. سيارة «لؤطة» بسعر 45 ألف جنيه فقط

فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد