إخلاء عقار من 5 طوابق في المنوفية لخطورته الداهمة على الأرواح والممتلكات

قرر هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم في محافظة المنوفية وبحضور الجهات المعنية تنفيذ قرار خطر داهم رقم 89 لسنة 2025، إلى جانب تنفيذ قرار الإخلاء رقم 153 لسنة 2025.

حيث تم إخلاء عقار مكون من أرضي وأربع أدوار علوية بشارع سعد زغلول، نظرًا لخطورته الداهمة على الأرواح والممتلكات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وتنفيذ القرار بشكل آمن، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس الحي استمرار التعامل الحاسم مع العقارات الخطرة، وتنفيذ كافة القرارات الصادرة في هذا الشأن، لضمان حماية الأرواح والممتلكات.