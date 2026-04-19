وصول المتهم وأسرة كريمة عروس المنوفية إلي محكمة شبين الكوم لبدء رابع جلسات المحاكمة

شهدت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، رابع جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته عروس المنوفية كريمة بعد 4 أشهر من الزواج.

ووصل المتهم إلي المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة لبدء جلسات محاكمته بعد إحالته للطب النفسي في الجلسة السابقة.

كما وصلت اسرة كريمة عروس المنوفية إلي المحكمة لمتابعة سير المحاكمة مطالبين بالحكم علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه.

كان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.

بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

وانتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكد محامي المجني عليها أحمد طلبة، أن المتهم يواجه أقصي العقوبة لقيامه بقتل الزوجة وجنينها عمدا بعد 4 أشهر من الزواج حيث كانت حاملا في شهرها الثاني.

وأضاف أحمد طلبة، محامي عروس المنوفية كريمة صقر التي قتلت علي يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، إن تقرير الطب الشرعي أكد الضرب العمد للمجني عليها.

وأكد في تصريحاته لـ صدى البلد، أن نص التقرير الصفة التشريحية أكد وجود كسر في عظمة القص الخاصة بالقفص الصدري نتيجة تعرض المجني عليها لضربات قوية ومتتالية بالقدم علي منطقة الصدر.

وتابع أن التقرير، أكد أن الضرب أدى إلى نزيف بالرئتين ونزيف بالمخ وتوقف التنفس مما أدى إلى توقف عضله القلب وركلات قوية بمنطقة البطن مما أدى إلى إجهاض المجني عليها.وأوضح، محامي عروس المنوفية، أن القيد والوصف جناية قتل عمد مقترنة بجناية الإجهاض وطبقا للقانون فإن عقوبة المتهم هي الاعدام شنقا.