الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أنقذ الفتاة من الغرق.. محافظ المنوفية يكرم شابا ويهديه درع المحافظة ومكافأة مالية

مروة فاضل

كرم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية  الشاب أحمد البرماوي  ابن مدينة شبين الكوم ، تقديراً لشجاعته وإنقاذه فتاة من الغرق ببحر شبين الكوم،  في موقف بطولي جسّد أسمى معاني الشهامة و الإنسانية.

وأهدى محافظ المنوفية، درع المحافظة  ومكافأة مالية  للشاب  باعتباره نموذجاً مشرفاً يُحتذى به في سرعة الاستجابة وكرمز لكل من ساهم في عملية إنقاذ الفتاة وتحمل المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن تدخله في الوقت المناسب كان سبباً رئيسياً في إنقاذ حياة إنسان، وهو ما يعكس أصالة معدن أبناء المحافظة وقدرتهم على مواجهة الأزمات بروح إيجابية وشجاعة نادرة.

 وأوضح أن الدولة حريصة على تكريم مثل هذه النماذج المضيئة التي تقدم رسائل أمل للمجتمع، وتسهم في نشر ثقافة الإيثار والتعاون بين المواطنين، مؤكداً أن تلك المواقف الإنسانية تُعلي من قيم الترابط والتكافل، وتدعم بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات.

ومن جانبه، أعرب الشاب عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على هذا التكريم، مؤكداً أن ما قام به هو واجب إنساني قبل أي شيء، وأنه لم يتردد لحظة في إنقاذ الفتاة.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص محافظة المنوفية على إبراز النماذج الإيجابية والمشرفة في المجتمع، ودعم كل من يساهم في خدمة الآخرين، بما يعزز من روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية بين المواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية بحر شبين الكوم غرق

