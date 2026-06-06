الأحد.. مصر تواجه البرازيل وديًا في بروفة قوية قبل كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم اختبارًا وديًا من العيار الثقيل عندما يلتقي نظيره البرازيلي في مواجهة مرتقبة تُقام بمدينة أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتأتي هذه المباراة في إطار البرنامج الفني الذي وضعه الجهاز الفني للفراعنة من أجل رفع جاهزية اللاعبين والوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل انطلاق منافسات المونديال، خاصة في ظل قوة المنافسة المنتظرة في البطولة.

فوز معنوي أمام روسيا

كان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد في المباراة الودية الأخيرة، ليحصد دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة البرازيل. وقدم الفراعنة أداءً جيدًا خلال اللقاء، ما منح الجهاز الفني فرصة للاطمئنان على عدد من العناصر الأساسية والبديلة قبل خوض الاستحقاق العالمي.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. وتُعد المجموعة من المجموعات التي تتطلب تركيزًا كبيرًا من الفراعنة لتحقيق حلم التأهل إلى الدور التالي.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام بلجيكا يوم 15 يونيو، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم 22 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران يوم 27 يونيو.

البرازيل تستعد للمونديال

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب البرازيلي المباراة بهدف الاستعداد الأمثل لكأس العالم، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي. وتسعى كتيبة السامبا لاستغلال المباراة للوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة بعض الخطط الفنية قبل انطلاق البطولة.

موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر والبرازيل الودية في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 7 يونيو، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، بالإضافة إلى قناة أون سبورت، لتتيح الفرصة أمام الجماهير المصرية والعربية لمتابعة اللقاء والاستمتاع بمواجهة كروية تجمع بين اثنين من أبرز منتخبات العالم