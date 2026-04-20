مياه المنوفية تعقد ندوة توعية لطلاب المدارس والجامعات بأهمية ترشيد الاستهلاك

نفذت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ندوات توعية بمختلف المدارس بهدف نشر الوعى المائي وتعزيز مفهوم الترشيد لدى طلاب المدارس تحت شعار كل نقطة بتفرق بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية .

وأكد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن المحافظة علي المياه واحب ديني ووطني وأن نشر الوعي المائي بين طلاب المدارس يساعد في ترسيخ مبادىء الحفاظ على مياه الشرب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة والمحافظة علي المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .

وصرح، بأنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية لطلبة المدارس شملت الألعاب التفاعلية وورش حكي ومسابقات فنية ومسرح للعرائس وتم توزيع هدايا تذكارية ومطبوعات تحث علي ضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي.

و شاركت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية في ملتقي التوظيف بكلية التجارة جامعة المنوفية في إطار بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب وكلية التجارة ضمن الدور المجتمعي الذى تقوم به الشركة.

واستقبلت، محطة مياه شبين الكوم البحاري طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية للتعرف على مراحل تنقية المياه في المحطات البحارى لتوصيل كوب مياه صحي وآمن للمواطنين .

وأكد رئيس الشركة على ضرورة ترسيخ مفهوم الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب لزيادة رفع الوعي المائي في ظل توجهات الدولة المصرية بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على كل قطرة مياه.