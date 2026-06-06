الغربية : 115 لجنة لاستقبال 32 ألف طالب وطالبةبـ امتحانات الدبلومات الفنية

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، استعدادًا لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية «الدور الأول» للعام الدراسي 2025 / 2026، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لكافة اللجان والاستراحات، مع التشديد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لضمان أداء الامتحانات بسهولة ويسر وفي إطار من الانضباط الكامل.

توجيهات محافظ الغربية

ومن جانبه، أوضح ناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الامتحانات التحريرية تنطلق غدًا السبت الموافق 6 يونيو 2026 وتستمر حتى 18 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 32 ألفًا و629 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 115 لجنة رئيسية وفرعية بمختلف النوعيات الفنية على مستوى المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف وكيل الوزارة أن اللجان موزعة بواقع 54 لجنة للتعليم الصناعي، و52 لجنة للتعليم التجاري والفندقي، و9 لجان للتعليم الزراعي، لافتًا إلى الانتهاء من تجهيز 21 استراحة للملاحظين والمراقبين تضم 495 سريرًا، منها 12 استراحة للرجال و9 للسيدات، مع توفير جميع الخدمات والإمكانات اللازمة لضمان راحة القائمين على العملية الامتحانية.

وأكد «حسن» أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترولات والاستراحات، إلى جانب التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير زائرة صحية بكل لجنة امتحانية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مشددًا على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين وتطبيق القانون بكل حسم تجاه أي مخالفة.

رفع كفاءة الخدمات التعليمية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية و10 غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، مؤكدًا أن تعليم الغربية أنهى جميع الاستعدادات وفق خطة متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.