أخبار الوادي الجديد | فتح باب التقديم على خدمة توصيل الغاز .. موعد انتهاء إنشاء مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظة الوادي الجديد تفتح باب التقديم على خدمة توصيل الغاز الطبيعي



أعلنت محافظة الوادي الجديد فتح باب التقديم للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمة توصيل الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات الحدودية، حيث يشمل التقديم المواطنين القاطنين بأحياء السبط البحري والمشارع والمحابس، بالإضافة إلى عدد من المناطق السكنية الأخرى التي يجري إدراجها تباعًا ضمن خطة التوسع الجديدة، وذلك للشوارع الرئيسية والفرعية داخل تلك الأحياء.

مواعيد العمل واستلام الطلبات

وأوضحت المحافظة أن استقبال طلبات التعاقد يتم من خلال مركز خدمة العملاء التابع لشركة الغاز الطبيعي بجوار مجمع التمور بمدينة الخارجة، حيث جرى تخصيص المركز لتسهيل إجراءات التقديم وإنهاء التعاقدات للمواطنين الراغبين في الاشتراك بالخدمة الجديدة، وجرى تحديد مواعيد العمل بمركز خدمة العملاء من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، ويوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً، بينما يبدأ العمل يوم السبت من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، مع استمرار فتح باب التقديم يوميًا حتى الانتهاء من تلقي جميع الطلبات المقدمة من المواطنين.

شروط التقديم ورسوم الخدمة

وعن شروط ومستندات التقديم، أوضحت المحافظة ضرورة تقديم صورتين ساريتين من بطاقة الرقم القومي، وأصل إيصال كهرباء حديث باسم مقدم الطلب، بالإضافة إلى صورة عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالوحدة السكنية المراد توصيل الخدمة إليها، وبلغت قيمة التعاقد بالمرحلة الثانية تبلغ نحو 5300 جنيه، مع إتاحة أنظمة للتقسيط وفقًا للضوابط المعتمدة من الشركة المنفذة، بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من أسطوانات البوتاجاز التقليدية.

ويُعد مشروع توصيل الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة من أكبر مشروعات البنية التحتية الحديثة بالمحافظة، حيث تستهدف المرحلة الأولى توصيل الخدمة لنحو 14 ألف عميل منزلي، إلى جانب التوسع مستقبلًا لتغطية باقي مراكز المحافظة، وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد ووزارة البترول والثروة المعدنية، حيث جرى الانتهاء من مد الشبكات الرئيسية بإجمالي أطوال تجاوزت 100 كيلومتر داخل عدد من أحياء مدينة الخارجة، فضلًا عن تحويل أكثر من 325 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، في خطوة تستهدف دعم منظومة الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي بالمحافظة.

محافظة الوادي الجديد تعلن موعد الانتهاء من إنشاء مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن قرب الانتهاء من مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك بهضبة أبوطرطور، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمجمع الصناعي نحو 658 مليون دولار، فيما تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حمض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، كأحد أكبر المشروعات التعدينية والصناعية لدعم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصري، وتحويله من خام يُصدر للخارج إلى منتجات صناعية عالية القيمة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، والذي يمثل نقلة نوعية في استغلال خامات الفوسفات.

إنتاج 450 ألف طن سنويًا بتركيز 54%

وأعلنت شركة فوسفات مصر، أن المشروع دخل بالفعل مرحلة التنفيذ الفعلي وبدء الأعمال المبكرة داخل موقع المشروع بالوادي الجديد، حيث تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة في بعض مراحل المشروع إلى نحو 450 ألف طن سنويًا بتركيز 54%، مع تنفيذ الأعمال على مراحل متتالية وفق أحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة في صناعة الأسمدة والفوسفات.

ويُقام المشروع داخل منطقة هضبة أبوطرطور للاستفادة من قربه المباشر من مناجم استخراج خام الفوسفات، بما يقلل تكاليف النقل والتشغيل، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية القائمة بالمنطقة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر للدولة، كما يعتمد المشروع على استهلاك نحو مليوني طن سنويًا من خام الفوسفات كمدخل رئيسي للإنتاج.

ويضم المجمع الصناعي عدة وحدات إنتاجية متكاملة، تشمل وحدة لإنتاج حمض الكبريتيك المركز بطاقة تصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا، ووحدة لإنتاج حمض الفوسفوريك، بالإضافة إلى وحدة لمعالجة وتنقية المنتج النهائي للوصول إلى درجات النقاء المطلوبة عالميًا، فضلًا عن محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الناتجة عن التشغيل بقدرة تصل إلى 33.5 ميجاوات لتغطية احتياجات المجمع والمنطقة المحيطة.