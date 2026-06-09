أحمد عبد الوهاب: لما شوفت صبا مبارك قلت لها إنتي الكراش بالنسبة لي

حل الفنان أحمد عبد الوهاب، ضيفا على الإعلامي عمرو اديب، للحديث عن كواليس مسلسل " ورد على فل وياسمين".



وقال أحمد عبد الوهاب في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لما قرأت الورق عجبتني الشخصية وفكرة المسلسل وانا محطوط في موقف حلو أوي ".

وتابع أحمد عبد الوهاب :" كان معايا قماشة حلوة عشان اطلع احسن حاجة في شخصية مسلسل ورد على فل وياسمين ".

وأكمل أحمد عبد الوهاب :" صبا مبارك بالنسبة لي في حتة لوحدها وقلت لها لما شفتها إنتي الكراش بالنسبة لي وهيا قمر ماشاء الله".

ولفت احمد عبد الوهاب :" صبا مبارك كانت سبب كبير في ظهور الكيميا الرائعة بيننا في أحداث المسلسل ".

