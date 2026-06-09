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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد عبد الوهاب: لما شوفت صبا مبارك قلت لها إنتي الكراش بالنسبة لي

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
هاني حسين

حل الفنان أحمد عبد الوهاب،  ضيفا على الإعلامي عمرو اديب، للحديث عن كواليس مسلسل " ورد على فل وياسمين".


وقال أحمد عبد الوهاب  في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  لما قرأت الورق عجبتني الشخصية وفكرة المسلسل وانا محطوط في موقف حلو أوي ".

وتابع أحمد عبد الوهاب :" كان معايا قماشة حلوة عشان اطلع احسن حاجة في شخصية مسلسل ورد على فل وياسمين ".

وأكمل أحمد عبد الوهاب :"  صبا مبارك بالنسبة لي في حتة لوحدها وقلت لها لما شفتها إنتي الكراش بالنسبة لي وهيا قمر ماشاء الله".

ولفت احمد عبد الوهاب :"  صبا مبارك كانت سبب كبير في ظهور الكيميا الرائعة بيننا في أحداث المسلسل ". 
 

عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب صبا مبارك اخبار التوك شو عمرو أديب

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