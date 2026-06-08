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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل ورد على فل وياسمين.. صبا مبارك تنتصر للعقل في مواجهة العاطفة

صبا مبارك
صبا مبارك
سعيد فراج

لفتت الفنانة صبا مبارك الأنظار في الحلقة الثامنة من مسلسل ورد على فل وياسمين، بعدما قدمت مشهدًا استثنائيًا جمع بين الهدوء والقوة، خلال مواجهة إلهام لاعتراف الدكتور طارق بحبه لها.

المشهد لم يمر مرور الكرام لدى الجمهور، بل تحول إلى واحد من أكثر لحظات العمل تداولًا، خاصة أنه قدم المشاعر بمنطق واقعي بعيدًا عن النهايات الرومانسية المتوقعة، وهو ما دفع كثيرين للإشادة بصدقه وأداء أبطاله.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد عدد كبير من المشاهدين بالمشهد، معتبرين أنه قدم رؤية واقعية لعلاقة تجمع شخصين ينتميان إلى عالمين مختلفين. على سبيل المثال على منصة x كتبت ندى: "مشهد رفض إلهام لطارق لما بادر بحبه من أهدى وأجمل المشاهد.. كلامهما كان منطقيًا وصادقًا، والاثنان من عوالم بعيدة جدًا عن بعض" بينما وصف عبدالله المشهد بأنه "Reality Check"، مضيفًا: "ده مش فيلم ولا مسلسل.. دي الحياة الحقيقية".

وعلى منصة فيسبوك كتب حسام سالم: “أنا عجبني أوي رد فعل إلهام في حلقة ورد على فل وياسمين، رد فعل فيه نبل وأمانة، فيه رحمة وأمانة وفرصة تانية أنه يفكر”

وخلال المشهد، اعترف طارق بمشاعره لإلهام معتقدًا أن ما بينهما قد يكون بداية لعلاقة جديدة، إلا أن الأخيرة فاجأته برد هادئ وحاسم، مؤكدة أن المشاعر وحدها لا تكفي، وأن فارق العمر والتجارب بينهما قد يجعله يندم لاحقًا عندما يرى الأمور بصورة أكثر واقعية.

ولم يكن رفض إلهام قاسيًا أو متعاليًا، بل جاء محملًا بقدر كبير من الحكمة والوعي، وهو ما جعل قطاعًا من الجمهور يتعاطف مع الطرفين في الوقت نفسه. فإلهام لم تسخر من مشاعره أو تقلل منها، بل احترمت صدقه، وفي المقابل تمسكت بقناعتها بأن الحب وحده لا يضمن نجاح العلاقة.

وإذا كانت الكتابة قد منحت المشهد صدقه، فإن أداء صبا مبارك كان أحد أهم أسباب تأثيره. فقد نجحت في تجسيد شخصية امرأة تفكر بعقلها حتى في أكثر اللحظات حساسية، وقدمت أداءً هادئًا لكنه شديد القوة، جعل الكثير من المشاهدين يشيدون بقدرتها على نقل مشاعر متناقضة من التعاطف والحسم والوجع في الوقت نفسه.

ويبقى السؤال الذي تطرحه نهاية الحلقة: هل تتمسك إلهام بقرارها حتى النهاية، أم أن المشاعر ستدفعها لإعادة النظر في موقفها خلال الحلقات المقبلة؟

مسلسل ورد على فل وياسمين

تدور أحداث مسلسل ورد على فل وياسمين في إطار درامي اجتماعي حول قصة حب غير متوقعة تنشأ بين شخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا. ويشارك في بطولة العمل صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وفدوى عابد، ومن إخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي وعمرو سمير عاطف.

مسلسل ورد على فل وياسمين صبا مبارك أعمال صبا مبارك الفنانة صبا مبارك

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