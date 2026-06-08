صبا مبارك: حبيت شخصية إلهام في «ورد على فل وياسمين» وتعاطفت معها

حلت الفنانة صبا مبارك، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، للحديث عن كواليس مسلسل «ورد على فل وياسمين».

وقالت صبا مبارك، في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «حبيت شخصية إلهام في "ورد على فل وياسمين" وتعاطفت معها».

وتابعت صبا مبارك: «شخصية إلهام في "ورد على فل وياسمين" حقيقية ومتواجدة في مجتمعنا»، مضيفة: «كل أخطاء شخصية إلهام جاية من حسن نية».

وأكملت صبا مبارك: «أنا تمسكت بالمشاركة في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، وكنت سعيدة بالتمثيل مع أحمد عبد الوهاب؛ لأنه موهوب، والتعامل معه في الكواليس ممتع».

وأوضحت صبا مبارك: «شخصية إلهام حابة تكون إيجابية في حياتها»، مضيفة: «كان عندي طلب إن لبس الشخصية ميكونش أوفر وفيه ألوان كتير».