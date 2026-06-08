قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة بالدار البيضاء.. الزمالك يتواصل مع رئيس اتحاد طنجة لتسوية مستحقات معالي
حالة من الحزن.. تشييع جنازة شقيقين لقيا مصرعهما في حادث مروري بالمنيا
حفاظاً على ثروات الفلسطينيين.. مصر تدعو لإعادة تفعيل محادثات تنمية موارد الغاز الفلسطينية البحرية
المصري يكتب التاريخ.. ثالث نادٍ يتوج بلقب كأس عاصمة مصر
بسبب الزحام.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة النزهة
سيطر وتحكم ولعب كما يشاء.. حسن المستكاوي يهنئ المصري بالتتويج بكأس عاصمة مصر
صبا مبارك: حبيت شخصية إلهام في «ورد على فل وياسمين» وتعاطفت معها
للمتفوقين والملتزمين فقط.. إيهاب رمزي يقترح تحويل الوجبة المدرسية إلى دعم نقدي للطلاب
تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون بعد نقله للمستشفى.. خاص
بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد
مكاسب المصري بعد التتويج بكأس عاصمة مصر.. 10 ملايين جنيه ومقعد في السوبر المحلي
إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صبا مبارك: فقدت وزني كي يتناسب مع شخصية ورد على فل وياسمين

صبا مبارك
صبا مبارك
هاني حسين

حلت الفنانة صبا مبارك،  ضيفة على الإعلامي عمرو اديب، للحديث عن كواليس مسلسل " ورد على فل وياسمين".


وقالت صبار مبارك في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  فقدت وزني  عن عمد كي يتناسب مع شخصية إلهام في ورد على فل وياسمين وكنت حريصة على الاهتمام بكل تفاصيل الشخصية كي تخرج حقيقية ".


وتابعت صبا مبارك :"  كل فريق العمل المشارك في مسلسل ورد على فل وياسمين رائعين وكل العاملين كانوا سعداء بالمشروع كي ينجح .


واكملت صبا مبارك :"  كلنا كان قلبنا على بعض عشان المسلسل يطلع بشكل حلو .. واتخضيت من ردود الفعل الإيجابية على مسلسل ورد على فل وياسمين".

وتابعت صبا مبارك :"  أنا شايفة إني مش مقلة في الأعمال الفنية وبحب اعمل أعمال الناس تفتكرها على طول"، مضيفة:" انا بقرأ أكثر من عمل وستكون مفاجآت للجمهور ". 
 

صبا صبا مبارك اخبار التوك شو الفن ورد على فل وياسمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

المعاشات

اعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مستشفى مطروح العام

المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

بالصور

هتخسر كتير لو ماخدتوش.. فوائد غير متوقعة لفيتامين سي

فيتامين سي
فيتامين سي
فيتامين سي

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟.. خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

بدء العرض الخاص لفيلم «الكراش» بحضور أبطاله وعدد من نجوم الفن

فيلم الكراش
فيلم الكراش
فيلم الكراش

أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد