صبا مبارك: فقدت وزني كي يتناسب مع شخصية ورد على فل وياسمين

حلت الفنانة صبا مبارك، ضيفة على الإعلامي عمرو اديب، للحديث عن كواليس مسلسل " ورد على فل وياسمين".



وقالت صبار مبارك في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" فقدت وزني عن عمد كي يتناسب مع شخصية إلهام في ورد على فل وياسمين وكنت حريصة على الاهتمام بكل تفاصيل الشخصية كي تخرج حقيقية ".



وتابعت صبا مبارك :" كل فريق العمل المشارك في مسلسل ورد على فل وياسمين رائعين وكل العاملين كانوا سعداء بالمشروع كي ينجح .



واكملت صبا مبارك :" كلنا كان قلبنا على بعض عشان المسلسل يطلع بشكل حلو .. واتخضيت من ردود الفعل الإيجابية على مسلسل ورد على فل وياسمين".

وتابعت صبا مبارك :" أنا شايفة إني مش مقلة في الأعمال الفنية وبحب اعمل أعمال الناس تفتكرها على طول"، مضيفة:" انا بقرأ أكثر من عمل وستكون مفاجآت للجمهور ".

