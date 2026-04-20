محافظ المنوفية يوجه بحصر المعوقات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة الحرة بشبين الكوم

عقب جولته التفقدية اليوم بالمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم ، ترأس اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعه الأول بمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الجلسة رقم 32 ، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي ودعم جهود التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات.

كما حضر الاجتماع محمد موسي نائب المحافظ، المهندس عصام عبدالسلام رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة بشبين الكوم.

واستهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد علي دعمه الكامل للاستثمار كونه العمود الفقري للدولة والتعاون الوثيق مع كافة المؤسسات لخلق فرص استثمارية جديدة علي أرض المحافظة ، فضلاً عن توفير المناخ الاستثماري الجيد لجذب المزيد من المستثمرين بما يساهم في إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بقطاع الاستثمار بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ، تم اعتماد محضر الجلسة السابقة ، وعرض تقديمي عن المنطقة الحرة وأليات العمل وعدد المصانع والمشروعات القائمة ومؤشرات الاداء وحجم العمالة، وكذا مناقشة الموقف التنفيذي لاستكمال أعمال التوسع في البنية الأساسية للمنطقة الحرة العامة.

كما تناول الاجتماع عرض لأهم الفرص الاستثمارية علي أرض المحافظة وإمكانية استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية تساهم في توفير فرص عمل جادة للشباب من أهالي المحافظة ومحاربة البطالة ، موجهاً رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بإعداد حصر كامل لكافة المعوقات التى تواجه المستثمرين للعمل على تذليلها وايجاد حلول فورية لها.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بدعم المناطق الحرة باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية و حرصه علي التعاون الدائم والوثيق مع كافة المؤسسات لخلق فرص استثمارية جديدة علي أرض المحافظة ، فضلاً عن توفير المناخ الاستثماري الجيد لجذب المزيد من المستثمرين.