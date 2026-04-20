الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ المنوفية يحيل ثلاث وقائع فساد وتربح وشبهة تزوير للنيابة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية


أحال اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ثلاث وقائع فساد وتربح وشبهة تزوير للنيابة العامة لإعمال شئونها ، مؤكداً علي أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري ، أنه سيضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضده ، جاء ذلك بناء على مذكرات الوحدات المحلية لمراكز ومدن شبين الكوم وبركة السبع والشهداء ، وتقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة .
حيث اتضح من خلال التحقيقات والفحص وجود واقعة شبهة تزوير بخطابات منسوب صدورها الي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بشبين الكوم ومرسلة الي الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، وتبين عدم صحة صدور تلك الخطابات ومضمونها وتوقيعاتها وخاتم شعار الدولة المزيل بها، مما ترتب عليه حصول هؤلاء المواطنين على مركز قانوني بدون وجه حق وتمكينهم من إصدار رخص تعلية مباني بالمخالفة للقانون ، فضلاً عن قيام أحدهم بالتعدي علي الأرض الزراعية ولم يتم إتخاذ ضده اية إجراءات قانونية في حينه ، وقرر المحافظ وقف تلك التراخيص فوراً لحين الانتهاء من التحقيقات بمعرفة النيابة .


كما تبين في الواقعة الثانية من خلال فحص ودراسة شكوي مواطن من ناحية دنشواي وجود شبهة رشوة وذلك من خلال قيام موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بتقاضي مبالغ مالية من مواطن بدون وجه حق نظير تسهيل إستخراج رخصة تعلية لمنزله مستغلاً صفته الوظيفية بهدف تحقيق مصلحة خاصة بما يخل بكرامة الوظيفة العامة والنزاهة والشفافية .
كما تبين من خلال التحقيقات في الواقعة الثالثة قيام موظفة بالوحدة القروية بطوخ طنبشا التابعة لبركة السبع بتقاضي مبالغ مالية من مواطن بناحية الدبايبة مقابل تسهيل أعمال البناء وإنهاء ملف التصالح الخاص به بدون وجه حق أو مسوغ قانوني مما يشير الي وجود شبهة رشوة بحقها ، وقرر المحافظ إستبعادها من عملها حتي إنتهاء النيابة العامة من التحقيقات .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية لرصد مخالفات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين .

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

الذباب
الذباب
الذباب

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

