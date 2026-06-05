السيطرة على حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، دون امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء، بالإضافة إلى سيارة إسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو المباني المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وعقب انتهاء عمليات الإطفاء والتبريد، تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وكشف ملابساته.