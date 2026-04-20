دون خسائر.. السيطرة على حريق مخزن الأدوية بمبنى معهد الكبد القديم بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة علي حريق حريق " مخزن الأدوية " بمبنى معهد الكبد القديم بمدينة شبين الكوم.

البداية بتلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد أحمد حسنى منيع مدير أداره الحماية المدنية والمقدم شريف منير رئيس قسم الأطفاء بنشوب حريق بمخزن الادوية بالمبني القديم لمعهد الكبد القومي.

و بانتقال الرائد محمد حامد الوزير رئيس قسم الأنقاذ النهرى والرائد محمد جمال شحاته رئيس قسم التدريب تم السيطرة علي الحريق دون إصابات أو خسائر.

وتفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، موقع حريق " مخزن الأدوية " بمبنى معهد الكبد القديم بمدينة شبين الكوم، وذلك للوقوف على تداعيات الحادث ومتابعة الموقف ميدانياً والتأكد من سرعة التعامل معه، فضلاً عن الاطمئنان على الحالة العامة وتقديم الدعم اللازم ، بحضور رئيس جامعة المنوفية ، اللواء علاء الدين الجاحر مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه فور تلقي بلاغ عبر مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بوقوع الحريق، تم التحرك الفوري إلى موقع الحادث، مع توجيه كافة الأجهزة المعنية بسرعة الانتقال والتعامل الفوري للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأوضح المحافظ إلى أنه تم الدفع بعدد ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في احتواء الموقف وجاري الان عملية التبريد لعدم تكرار نشوب الحريق ، مشيرا إلى عدم وقوع أي خسائر في الأرواح.

ووجه محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة الحيوية والخدمية بنطاق المحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ على سلامة المواطنين.