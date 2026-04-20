10 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق المبني القديم لمعهد الكبد بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق البدروم بالمبني القديم بمعهد الكبد القومي بمدينة شبين الكوم.

حيث تم الدفع باكثر من 10 سيارات اطفاء السيطرة علي الحريق وسط جهود كبيرة من رجال الحماية المدنية.

وامتد الحريق نحو ساعة تقريبا وسط جهود مكثفة للسيطرة علي الحريق.

وتم فصل الكهرباء عن المبني لمنع وجود اي تداعيات من الحادث، فيما يساهم العاملون في المعهد في محاولات السيطرة علي الحريق.

وانتقل اللواء إبراهيم الغريب محافظ المنوفية ورئيس الجامعة ونوابه الي مقر الحريق لمتابعة عمليات الاطفاء والسيطرة علي الحريق وكذلك قيادات معهد الكبد القومي.

وأكد مصدر أنه لا يوجد مصابين في الحريق وجاري حصر التلفيات حيث نشب الحريق في بدروم المعهد القديم.