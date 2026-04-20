صحة المنوفية ومستشفى بركة السبع ينعون ممرضة توفيت أثناء العمل

أصدرت مستشفي بركة السبع في محافظة المنوفية بيانا تنعي فيه ممرضة توفت اثناء تأدية عملها بالمستشفي.

وجاء البيان “ ببالغ الحزن والأسى، ينعى مستشفى بركة السبع وفاة الزميلة الفاضلة سماح مصطفى حسن، التي وافتها المنية أثناء تأدية عملها اليوم، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمته من جهد وعطاء في ميزان حسناتها، لقد كانت مثالًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، وستظل ذكراها الطيبة باقية في قلوب جميع زملائها، وتتقدم إدارة المستشفى بقيادة الدكتور احمد موافي وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتها الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان”.

كما أصدرت مديرية الصحة في محافظة المنوفية بيانا تنعي فيه الممرضة الراحلة ​"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"​ينعى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وجميع قيادات والعاملين بالمديرية والقطاع الصحي بالمحافظة، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره: ​الزميلة المغفور لها بإذن الله مس سماح مصطفى حسين ​الممرضة بمستشفى بركة السبع المركزي ​والتي انتقلت إلى جوار ربها إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية عملها داخل المستشفى، لتضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في العمل حتى اللحظات الأخيرة.

​ويتقدم الدكتور عمرو مصطفى وكافة العاملين بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة وزملائها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وأكد اصدقاء الممرضة الراحلة ، أن الممرضة تبلغ من العمر 27 عاما من محافظة أسيوط ومتزوجة منذ شهرين باحدي قري مركز بركة السبع.

واضافوا، أنه تم استلمت العمل في شهر أبريل بمستشفي بركة السبع وكانت تحظي بحب واحترام الجميع من زملاءها.

واستلمت أسرتها جثمانها لتشييعه إلي مثواها الأخير في مقابر أسرة زوجها باحدي قري بركة السبع.

