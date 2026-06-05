ألقى خطبة الجمعة.. أول ظهور للدكتور مبروك عطية بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية

عاد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر، إلى الظهور مجددا بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية ألمت به في الفترة الماضية.

وظهر الدكتور مبروك عطية، في لقطات مصورة بعد إلقاء خطبة الجمعة اليوم، مطمئنا جمهوره ومحبيه بعودته لمنبر الدعوة مرة أخرى.

كان الدكتور مبروك عطية، تعرض لوعكة صحية الفترة الماضية وأجرى عملية جراحية طارئة حيث إنه مريض قلب وكان قد أجرى عملية في فترة سابقة أيضا لتركيب دعامات في القلب.

كما أجرى عملية جراحية في 2021 أسفرت عن بتر أحد أصابع قدميه، حيث إنه كان يعاني من مرض السكر وأصيب بمشكلة الإصبع السكري وحاول حل الأزمة بالعلاج لكن الأمر فشل ووصل إلى ضرورة إجراء عملية جراحية.

أجرأ تصريحات للدكتور مبروك عطية

وفي لقاء تليفزيوني سابق، قال الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، إن هناك درجة علمية تسمى بالأستاذية، وهي درجة يحصل عليها صاحب الدكتوراه، بعد أن يقوم بـ 10 بحوث وتعرض على اللجنة العلمية، وتقيمه بناء عليها.

وأوضح أنه من الممكن أن يفطر في يوم مع الساعي الخاص به في الكلية، في صباح اليوم التالي لو أن الساعي ليس متفهمًا لمعادلة التواضع سيقول له: "صباح الخير يا بركة بصوت عالي في الكلية أمام العامة"، مشيرا إلى أنه يحب أن يُنادى بالأستاذ الدكتور، مضيفا أنه أنا لست شيخا، وكل الأشخاص في الأزهر ينادون بالشيخ، وطلاب الأزهر هم شيوخ، معقبا: "أنا مش شيخ وأحب اللي يناديني يبقى بالأستاذ الدكتور".

حياته الشخصية

وكشف الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وعلاقته بالوالدين وأسرته، قائلا :"كان نفسي ابويا يحضر تخرجي".

وتابع «مبروك عطية»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، أنه تكلم بلغة الاتباع بمعنى أنه قال كلمة وكان لا يقصد معناها، ولكنها ليست ذلة لسان، معبرا عن احترامه لسمير صبري.

وعلق مبروك عطية، على تصريحه الذي أثار جدلًا كبيرًا، والذي قال فيه: «اللي معهمش فلوس ميتجوزوش، والمصريين نصهم ولاد حرام»، قائلا إنه بالفعل حرام أن يتزوج غير القادر ماديًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم».

وأشار إلى أن هناك فرقا بين الزواج الحرام وبين ما ينتج عنه الأولاد، موضحا: «هم ليسوا أولاد زنا وأنا استحالة أقول كدة، الزيجة حكمها حرام ولكنها صحيحة، بس مفيش وقت أرد على كل حد أو أقوله أنا قصدي إيه، وجميع المناهج تقول إن زواج المعسر حرام، وأنا دلوقتي بحاول اتجنب كل شيء، لأن الواحد طاقته محدودة وكفاية فقدت عيني».