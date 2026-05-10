بعد تصريحه المُثير للجدل.. الداعية أحمد صابر يُفسّر تصريح «المنبر الفني لا يقل أهمية عن منبر المسجد والكنيسة»

علّق الداعية الإسلامي أحمد صابر على تصريحه المثير للجدل خلال عزاء الفنان الراحل هاني شاكر حين قال إن " المنبر الفني لا يقل أهمية عن منبر المسجد والكنيسة".

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال تصريحات ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن» وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن " منبر المايك أو الكاميرا أو الدراما وصاحبة رسالة تكليف لا تشريف" مشيراً إلى أن "كلًا يؤدي دوره في موضعة".

وأضاف صابر: «كلهم جنود وكلهم أصحاب رسالة»، لافتًا إلى أن الإنسان يمتلك القدرة على التمييز بين الخير والشر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا»، كما استشهد بأية: "هديناه

النجدين"

وأكد أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية كبيرة فيما تقدمه للمشاهدين، موضحًا أن القنوات قد تساهم في نشر الوعي والبناء، أو على العكس قد تقدم «برامج هدامة» تؤثر سلبًا على المجتمع إذا غابت عنها الرسالة والقيم.