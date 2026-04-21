جولة ليلية.. محافظ المنوفية يفاجئ مستشفى صدر ميت خلف ويحيل موظفين للتحقيق

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفى الصدر والجراحات المتخصصة بشبين الكوم لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة.

وخلال تفقده لمستشفي الصدر ، تابع محافظ المنوفية سير العمل بقسم الاستقبال ، ومعمل الكيمياء وأمراض الدم ، كما اطلع علي سجلات صرف الأدوية بقسم الطوارئ.

فيما أجرى حواراً مع عدد من الحالات للاطمئنان على حالتهم الصحية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، وأبدى المحافظ استياءه الشديد من الحالة العامة للمستشفى وقرر إحالة اثنين من المتغيبين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهام عملهم .

وأكد على أنه لن يسمح بأي تهاون في منظومة العمل وخاصة الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ، كما وجه المحافظ بعقد اجتماع باكر بوكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى وإعداد حصر شامل للقوة البشرية بالمستشفى حسب الأقدمية وضرورة تقديم الخدمات بشكل أفضل للمرضي.

و خلال تفقده مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ، تابع المحافظ مستوى تقديم الخدمة الطبية بالأقسام الداخلية وعيادات الاستقبال ، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وصلاحيتها ، كما استمع لعدد من الحالات المرضية ، ومنها حالة طفل يحتاج لعملية تثبيت شرائح معدنية بذراعه ، موجها بالتنسيق الفوري لإنهاء إجراءات الجراحة اللازمة له بالمستشفي أو بالتعاون مع مستشفي جامعة المنوفية ، كما استمع المحافظ لحالة مريض آخر يعاني من كسر بالمفصل ، موجهاً بتوفير كميات الدم والبلازما المطلوبة فوراً بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع التشديد على مراجعة كفاءة الأجهزة الطبية بالعناية المركزة لضمان جاهزيتها المستمرة.

وأكد محافظ المنوفية علي استمرار جولاته الميدانية المفاجأة علي كافة المنشآت الصحية ومستمرون في خدمة المواطن والذي سيظل ذات أولوية أولي ضمن منظومة العمل لتلبية مطالبه واحتياجاته بكافة القطاعات الخدمية ، ومشيراً إلي أن الانضباط والإخلاص في العمل هما المعيار الوحيد لتقييم أداء المسؤولين في كافة المواقع.