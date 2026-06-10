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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعلمت منه الكثير.. أحمد السعدني ينعى عبدالعزيز مخيون برسالة مؤثرة

عبدالعزيز مخيون
عبدالعزيز مخيون
يارا أمين

نعى الفنان أحمد السعدني، الراحل الفنان القدير عبد العزيز مخيون ،الذي توفي صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث تم حجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكتب أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: "كان انسان و فنان نادر تعلمت منه الكثير رحم الله الفنان الكبير عبد العزيز مخيون و الهم اهله و محبيه جميعاً الصبر و السلوان".

وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وشيعت جثمان الراحل، مساء اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.

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