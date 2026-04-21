كان بيلعب.. العثور على جثمان طفل سقط غريقا داخل ترعة بالمنوفية

تمكن أهالي قرية شنشور بمركز أشمون في محافظة المنوفية العثور علي جثمان طفل اختفي من أمام منزله.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة أشمون باختفاء طفل داخل قرية شنشور.

وبالبحث تبين العثور علي جثمان الطفل عبد الرحمن أبو سعدة ابن قرية شنشور بمركز أشمون غريقا داخل ترعة القرية.

و بسؤال أسرته نفوا الشبهة الجنائية وأكدوا أنه اثناء لهو الطفل انزلقت قدماه وسقط داخل الترعة وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

فيما تم نقل الجثمان إلي مستشفي أشمون وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.