إرهاق وتعب ونقص وزن.. ظهور جديد للدكتور حسام أبوصفية خلال جلسة محاكمته

تداولت صفحة منسوبة للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة عبر موقع “فيسبوك” أول صورة له من داخل جلسة محاكمته الجارية أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وتُظهر الصورة الدكتور حسام أبو صفية في حالة من الإرهاق الشديد والتدهور الجسدي الواضح، وذلك بعد أكثر من عام على اعتقاله وحرمانه من حريته.

كما تُلاحظ في الصورة علامات وتغيرات جسدية واضحة على يديه وذراعيه، ما أثار مزيدًا من القلق بشأن حالته الصحية وظروف احتجازه، خاصة في ظل تقارير سابقة وثّقت حالات من سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية المناسبة.

ويعزز هذا المشهد المخاوف المتزايدة بشأن صحة الدكتور حسام وسلامته، وسط دعوات بضرورة ضمان حقوقه الأساسية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له بشكل عاجل، إلى جانب المطالبة بالإفراج عنه في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على وضعه الصحي والإنساني.