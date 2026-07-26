«لحم الفراشة» حفل توقيع ومناقشة مجموعة قصصية لماريا عزت بثقافة ببا | صور

أقام نادي أدب ببا بالتعاون مع فرقة ببا المسرحية اليوم حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "لحم الفراشة" للكاتبة ماريا عزت الفائزة بجائزة المجلس الأعلى للثقافة.

وناقش المجموعة , الكاتب والناقد محمد زين العابدين حيث قدّم رؤى مغايرة عن القراءات التقليدية حيث امتازت قراءته للمجموعة بالنظرة العميقة التي تغوص في أعماق المتن والحدث واهتم كثيرا بالشق اللغوي للنص، بعد ذلك قدم الناقد القصصصي والمسرحي محمد علام رؤيته عن المجموعة ككل، وأكد على أن المجموعة تنتمي في بنيتها إلى ما بعد الحداثة حيث لا يقين لسلطة الفكرة الثابتة وان المعاني والدلالات داخل القصص تختلف عند كل قراءة وتلك سمة الحداثة، بعد ذلك جاءت المداخلات والتي تخللها التهاني والتبريكات للقاصة من الكاتب شريف شجاع والشاعر الكبير جاسر جمال الدين والقاص محمد عبد العال والقاص جمال عبد الله..

حضر اللقاء نخبة من مبدعي بني سويف على رأسهم الناقدة المسرحية جهاد طه والشاعرة الكبيرة فتحية محمد والصحفي والشاعر محمد عبد الحليم مؤمن ، والناقد المسرحي خالد عبد الحليم .وغيرهم من أدباء بني سويف والفشن وببا

تلى ذلك تقديم الهدايا حيث اختارت فرقة ببا المسرحية الشاعر الدرامي والمسرحي الكبير أسامة بدر ليقدم هدية فرقة ببا المسرحية نيابة عنهم،

واختار نادي أدب ببا الشاعر الكبير جاسر جمال الدين ليقدم هدية الشاعر أحمد شعبان نيابة عن نادي أدب ببا..

وفي لافتة جميلة قدمت كل ممثلة بفرقة ببا هدية تخصها ومنهن ندى سرحان، هنا أسامة، هاجر سيد .. واختتم اللقاء بالصور التذكارية وتوقيع الكاتبة على نسخ مهداه إلى الحاضرين ..

أدار اللقاء بأكمله ببراعة شديدة الفنان الكبير حسام ياسين بطل فرقة ببا المسرحية..

اللقاء تم تحت مظلة قصر ثقافة ببا بقيادة غادة عبد الحليم . عيد محمود المشرف الثقافي.