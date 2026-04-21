بسبب منجل .. ضبط شخص تعدى على شاب من ذوي الهمم بالضرب في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط شخص تعدي علي شاب من ذوي الهمم بقرية سملاي بمركز أشمون.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مامور مركز أشمون بتلقيه بلاغا من سيدة تتهم أحد الأشخاص بالتعدي علي نجلها من ذوي الهمم بالضرب المبرح ووجود آثار علي جسده وحررت تقرير طبي بإثار التعدي.

وبالانتقال تبين صحة أقوال السيدة ووجود آثار تعدي بالضرب علي ظهر نجلها عبد العزيز من ذوي الهمم إعاقة ذهنية.

وتم القبض علي المتهم بالتعدي علي نجلها بالضرب وتبين أنه من قرية كفر الحما التابعة للمركز.

كانت والدة المجني عليه قد نشرت فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تستغيث من قيام أحد الأشخاص بالتعدي علي نجلها بالضرب بسبب “ منجل ” وخروج نجلها صاحب الإعاقة الذهنية من منزلهم إلي الأرض الزراعية الخاصة بالمتهم.

وقام المتهم بالتعدي علي نجلها بالضرب وحضر لها مطالبها بحبس نجلها لمنع خروجه وقامت الام بربطه بجنزير داخل المنزل لمنع خروجه.

وطالبت الأم بحق نجلها وضبط المتهم.

وقامت قوات الشرطة بضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.