محافظ المنوفية يحيل عدد من المختصين بحي شرق شبين الكوم ومنوف للنيابة

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، عدد من المختصين بحي شرق شبين الكوم والوحدات الزراعية بمنوف و كفر المصيلحة للنيابة العامة لإعمال شئونها لتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفي وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفات بناء بدون ترخيص وتعدي علي الأراضي الزراعية وجسر نهر النيل ، جاء ذلك بناءً علي مذكرات الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

حيث تبين من خلال التحقيقات عدم قيام المختصين برئاسة حي شرق شبين الكوم والجمعية الزراعية بكفر المصيلحة والوحدات الزراعية بمدينة منوف وقري جزي وصنصفط وزاوية رزين من إتخاذ الإجراءات القانونية في المهد حيال قيام عدد من المواطنين بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني والتعدي علي الأرض الزراعية وجسر نهر النيل ومنع إنتفاع المعتدين بتلك المخالفات للحفاظ علي الرقعة الزراعية ونهر النيل .

وبناء عليه قرر محافظ المنوفية إحالة هؤلاء المختصين إلى النيابة العامة ، مكلفاً مدير مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة منوف وحي شرق شبين الكوم وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإزالات الفورية لتلك التعديات سالفة الذكر طبقاً للقانون وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخري .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية ، على أن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر ، مشدداً بضرورة التصدى لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي .