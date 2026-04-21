بعد توقف دام 17 عامًا.. إنهاء إجراءات توسعة محطة المياه بالمنوفية

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن بشرى سارة لأهالي مركز ومدينة شبين الكوم، بإنهاء إجراءات شراء قطعة أرض مملوكة لوزارة الأوقاف لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك لإقامة توسعات بمحطة مياه شبين الكوم بطاقة استيعابية تصل إلى 68 ألف م3/ يوم ، بما يسهم في خدمة المناطق المحرومة وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات بنطاق المدينة وقراها.

ويأتي هذا الإنجاز بعد سنوات طويلة من تعثر المشروع ، حيث ظل ملف التوسعات متوقفًا (حبيس الأدراج ) لما يقرب من 17 عامًا، إلى أن نجحت جهود محافظ المنوفية في إنهاء الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية ممثلة في وزارتي الاوقاف والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لتذليل العقبات ودفع العمل بالمشروع إلى حيز التنفيذ.

وأكد محافظ المنوفية أن هذا المشروع يمثل إضافة قوية لمنظومة مياه الشرب بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر تسليم الموقع يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجاري، لبدء الأعمال الإنشائية ، موجهاً بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة التنفيذ للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة لأهالي شبين الكوم ، ويؤكد إنهاء معوقات المشروعات على رأس أولوياتي وخدمة المواطن أولاً.