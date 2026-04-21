بطل إنقاذ فتاة المنوفية من الغرق: اقتحمت الزحام وأنقذتها في اللحظات الأخيرة

كرمت كلية علوم الرياضة للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور أشرف جمعة، عميد الكلية، الطالب فؤاد عبد المجيد، بطل واقعة إنقاذ فتاة المنوفية من الغرق في بحر شبين الكوم، والتي لاقت إشادات واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصاتها الرقمية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

بطل إنقاذ فتاة المنوفية من الغرق يروي قصة الحادث

وشارك "فؤاد"، في إنقاذ الفتاة مبديًا كفاءة عالية في التعامل مع الحالة، فقد تمكن من إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بصورة صحيحة، مما أسهم بشكل فعال في إنقاذ حياتها، في مشهد لافت لأنظار الحاضرين، لاسيما بعد علمهم بأنه طالب في كلية علوم الرياضة لظنهم بأنه طبيب؛ نظرًا لاحترافيته وإتقانه.

ويحكي الطالب فؤاد خلال مقابلة مع المركز الإعلامي بجامعة الأزهر تفاصيل الحادث، موضحًا أنه أثناء عودته من الجامعة ومروره بأعلى الكوبرى العلوي بمدينة شبين الكوم؛ إذ فوجئ بتجمعات المارة ووجود فتاة تغرق وسط محاولات لإنقاذها واستخراجها من المياه، مشيرًا أنه وبعد خروجها كانت الفتاة في حالة حرجة ولا يوجد نبض.

وتابع فؤاد: "على الفور حاولتُ اقتحام الحشود البشرية حتى نجحتُ في الوصول إلى الفتاة لعمل الإسعافات الأولية والقيام بمهام إنعاش القلب، وبدأت الفتاة بعد دقائق من الإسعافات في استرجاع المياه المتجمعة، وبدأ القلب يعمل بانتظام، وعاد النبض إلى وضعه الطبيعي، إلى أن وصلت سيارة الإسعاف وهي بحالة جيدة متجاوزة مرحلة الخطر".

ووجه "فؤاد" رسالة مهمة في مثل هذه الحوادث وهي التشديد على أهمية التعاون الحضاري في حالات الطوارئ كإفساح الطرق للمسعفين وسيارات الإسعاف، مؤكدًا أن التجمهر أو التباطؤ في فتح الطريق يطيل وقت وصول فرق الإنقاذ، مما يعيق تعاملهم مع الإصابات، ويعرضهم للخطر.

من جانبه قدم الدكتور أشرف جمعة، عميد الكلية، الشكر إلى الطالب فؤاد عبد المجيد، مشيدًا بدوره البطولي الذي يجسد قيمة إنسانية وأخلاقية تحرص الكلية على غرسها في الطلاب، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يؤكد أن طلاب وخريجي كليات علوم الرياضة ليسوا فقط متميزين بدنيًّا؛ بل يمتلكون من الوعي والمعرفة ما يؤهلهم للتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة واقتدار.

هذا وتشيد جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، بالدور البطولي لطالب كلية علوم الرياضة، مؤكدة أن طلاب الأزهر يمثلون نماذج مضيئة في كل التخصصات وخدمة المجتمع وتلبية نداء الواجب وطنيًّا ومجتمعيًّا وإنسانيًّا.