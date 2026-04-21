طالب السبب | أول رد من طب أسنان المنوفية بعد إصابة 10 حالات في تسرّب غاز

اعلن الدكتور صلاح حجازي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية، أنه بشأن ما تردد عن حادث تسريب غاز ثاني أكسيد الكربون داخل أحد معامل الكلية، تبين بمراجعة الكاميرات أنه لا يوجد تسريب ولكن الواقعة حدثت نتيجة تصرف غير مقصود من أحد الطلاب الذي قام بالضغط علي زرار الاطفاء الذاتي الموجود بجوار المعامل والذي يجب الضغط عليه في حال حدوث حريق لا قدر الله لأن الكلية بها جهاز إطفاء ذاتي وعليه فالجهاز يعطي تحذير لمدة ثلاثين ثانية ثم يقوم بابعاث غاز ثاني أكسيد الكربون لإطفاء الحريق في حال لا قدر الله حدوثها وهذا ما حدث عند ضغط الطالب علي الزر المخصص لذلك.

وقامت إدارة الكلية في الحال بإخلاء الطابق في دقيقتين وللاطمئنان التام علي الحالات وقامت الدكتورة رنا الهلباوي بمصاحبة مدرس بكلية طب الأسنان الذي قام بإخلاء المعمل علي الفور وعدد (7) طلاب من الفرقة الأولى والثالثة، بالإضافة إلى معاون بالكلية، وعدد (2) من مشرفي الأمن للإطمئنان عليهم في مستشفي الطوارئ بكلية الطب جامعة المنوفية لأخذ جلسات استنشاق الأكسجين ومتابعة حالتهم الصحية وكانت مستقرة وغادروا المستشفي بعد ساعتين.

وتابع رئيس جامعة المنوفية جميع الحالات ، حيث تم استقبالهم في وجود الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ومدير اداره المستشفيات الجامعيه و الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور سامي الدحدوح نائب المدير التنفيذي ومدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة آثار لاشين مدير مستشفى الطوارئ والدكتور أحمد سليمه نائب مدير مستشفى الطوارئ وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة، والتي تضمنت تقييم الحالة العامة، وقياس العلامات الحيوية، مع تقديم التدخلات الطبية العاجلة والإسعافات الأولية اللازمة، إلى جانب توفير الرعاية العلاجية الكاملة لكل حالة وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وقد تم التأكد من استقرار جميع الحالات بعد تلقيهم الرعاية اللازمة، حيث تحسنت حالتهم الصحية، وأصبحت جميع المؤشرات الحيوية في المعدلات الطبيعية، وتم خروجهم بسلام بعد الاطمئنان الكامل عليهم.