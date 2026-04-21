الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طالب السبب | أول رد من طب أسنان المنوفية بعد إصابة 10 حالات في تسرّب غاز

كلية طب الأسنان
كلية طب الأسنان
مروة فاضل

اعلن الدكتور صلاح حجازي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية، أنه بشأن ما تردد عن حادث تسريب غاز ثاني أكسيد الكربون داخل أحد معامل الكلية، تبين بمراجعة الكاميرات أنه لا يوجد تسريب ولكن الواقعة حدثت نتيجة تصرف غير مقصود من أحد الطلاب الذي قام بالضغط علي زرار الاطفاء الذاتي الموجود بجوار المعامل والذي يجب الضغط عليه في حال حدوث حريق لا قدر الله لأن الكلية بها جهاز إطفاء ذاتي   وعليه فالجهاز يعطي تحذير لمدة ثلاثين ثانية ثم يقوم بابعاث  غاز ثاني أكسيد الكربون لإطفاء الحريق في حال لا قدر الله حدوثها وهذا ما حدث عند ضغط الطالب علي الزر المخصص لذلك. 

وقامت إدارة الكلية في الحال بإخلاء الطابق في  دقيقتين وللاطمئنان التام علي الحالات وقامت الدكتورة رنا الهلباوي بمصاحبة مدرس  بكلية طب الأسنان الذي قام بإخلاء المعمل علي الفور وعدد (7) طلاب من الفرقة الأولى والثالثة، بالإضافة إلى معاون بالكلية، وعدد (2) من مشرفي الأمن للإطمئنان عليهم في مستشفي الطوارئ بكلية الطب جامعة المنوفية لأخذ جلسات استنشاق الأكسجين ومتابعة حالتهم الصحية وكانت  مستقرة وغادروا المستشفي بعد ساعتين. 

وتابع  رئيس جامعة المنوفية جميع الحالات ، حيث تم استقبالهم في وجود الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ومدير اداره المستشفيات الجامعيه  و الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور سامي الدحدوح نائب المدير التنفيذي ومدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة آثار لاشين مدير مستشفى الطوارئ والدكتور أحمد سليمه نائب مدير مستشفى الطوارئ وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة، والتي تضمنت تقييم الحالة العامة، وقياس العلامات الحيوية، مع تقديم التدخلات الطبية العاجلة والإسعافات الأولية اللازمة، إلى جانب توفير الرعاية العلاجية الكاملة لكل حالة وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وقد تم التأكد من استقرار جميع الحالات بعد تلقيهم الرعاية اللازمة، حيث تحسنت حالتهم الصحية، وأصبحت جميع المؤشرات الحيوية في المعدلات الطبيعية، وتم خروجهم بسلام بعد الاطمئنان الكامل عليهم.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

رئيس الوزراء

خبير اقتصادي : خطاب الدكتور مدبولي أمام البرلمان سردية لإدارة الأزمة

السيارات

خبير صناعة السيارات: ارتفاع الأسعار مستمر بسبب اضطراب الاقتصاد العالمي

ضياء العوضي

الجمعية المصرية للطب الوظيفى: ضياء العوضى كان يرفض أفكارا طبية لا تقبل النقاش

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد