معهد الكبد القومي بالمنوفية: حريق أمس لم يؤثر على سير العمل واستقبال الحالات

أعلن معهد الكبد القومي بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، أن العمل يسير بكامل طاقته وذلك بعد نشوب حريق في بدروم المبني القديم أمس الاثنين.

ووفقا لبيان المعهد، جاء فيه أن المبنى الذي نشب به الحريق لا يُستخدم لأي خدمات طبية للمرضى، وخالٍ تماماً من أي تواجد للمرضى.

وتمكنت منظومة السلامة بالمعهد، بالتعاون المثمر مع رجال الحماية المدنية، من السيطرة الكاملة على الحريق المحدود فور اندلاعه، دون وقوع أي خسائر بشرية، ودون أي تأثير على سير العمل في المبنى الرئيسي للمعهد.

وتم على الفور تفعيل خطة الطوارئ، حيث انعقدت لجنة إدارة الأزمات بشكل عاجل، ولا تزال في حالة انعقاد دائم للإشراف الميداني على تأمين الموقع وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكافة الأقسام.

كما تم عقد مجلس معهد طارئ برئاسة الدكتور أسامة حجازي عميد المعهد ورئيس مجلس إدارة المستشفى، وبحضور وكيلي المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العليا والبحوث، والمدير التنفيذي للمستشفى ورؤساء الأقسام المختلفة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، لمراجعة أسباب الحادث بشكل دقيق، واتخاذ إجراءات فورية وعملية لمنع تكراره، إلى جانب مراجعة شاملة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة مرافق المعهد.

وأكد أن العمل داخل جميع أقسام المعهد (بالمبنى الرئيسي) يسير بصورة طبيعية ومنتظمة، ولم يتأثر تقديم الخدمات الطبية للمرضى بهذا الحادث العارض، حيث تم اعتماد خطة عاجلة لضمان انتظام المهام بنفس الكفاءة والجودة المعهودة.