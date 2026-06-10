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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصفير مستحقات الشركاء.. إنجاز تاريخي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

المحاسب عباس صابر رئيس العاملين بالبترول
المحاسب عباس صابر رئيس العاملين بالبترول
الديب أبوعلي

أكد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن نجاح الدولة المصرية في إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار بقطاع البترول والغاز بالكامل يمثل إنجازًا اقتصاديًا واستراتيجيًا مهمًا، يعد الأول من نوعه منذ سنوات طويلة، ويعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، ويعزز ثقة المستثمرين وشركاء الاستثمار في مناخ العمل بقطاع البترول المصري.

وأوضح صابر، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الرؤية الواضحة والعمل الدؤوب الذي تقوده وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لتعزيز جاذبية القطاع وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.

وأضاف أن تصفير مستحقات الشركاء يبعث برسالة قوية إلى مجتمع الاستثمار العالمي تؤكد أن مصر دولة تحترم تعهداتها وتفي بالتزاماتها، وهو ما يسهم في تعزيز جاذبية قطاع البترول للاستثمارات الأجنبية، ويدعم التوسع في برامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والإسراع بمشروعات الإنتاج الجديدة.

تصفير مستحقات شركات البترول 

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو وزيادة الإنتاج، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة وفرص واعدة في مجالات البترول والغاز والطاقة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة.

وأكد صابر أن ما يشهده القطاع من عودة قوية للأنشطة الاستثمارية وبرامج الحفر والاستكشاف والتنمية يعكس نجاح السياسات والإجراءات التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ووجهة جاذبة للاستثمارات في المنطقة.

واختتم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول تصريحاته بتوجيه التحية والتقدير للعاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن جهودهم المخلصة في مواقع العمل والإنتاج تمثل أحد أهم عوامل النجاح في تحقيق الإنجازات المتتالية التي يشهدها القطاع، وداعمًا رئيسيًا لمسيرة التطوير وزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.

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