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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يعلن إنهاء مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز لأول مرة.. فيديو

المهندس كريم بدوي وزير البترول
المهندس كريم بدوي وزير البترول
أمل مجدى

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، إنهاء مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز وبلوغها صفر لأول مرة.

وقال وزير البترول خلال فيديو عبر مجلة البترول تفتح الدولة المصرية صفحة جديدة عنوانها الاستثمار والنمو والإنتاج.

وتابع لقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الدعم والمتابعة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ومن خلال العمل الجماعي والتنسيق الكامل داخل الحكومة المصرية.

ما تحقق اليوم لا يمثل مجرد تسوية مالية أو إغلاق لملف المستحقات بل نقطة تحول في مسار قطاع البترول والغاز المصري أحد أهم ركائز الإستثمار.

البترول الغاز النفط وزير البترول صفر مستحقات

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