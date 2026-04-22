بسبب خلافات الجيرة والميراث.. شخص يتعدى على شقيقه بـ"منقرة "في المنوفية

تعدى شخص علي شقيقه بإحدي قري مركز منوف بمحافظة المنوفية بآلة زراعية “منقرة” بسبب خلافات الجيرة والميراث.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بنشوب مشاجرة بين شقيقين بإحدي قري المركز أصيب على إثرها أحدهم وتم نقله إلي المستشفى.

بالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين مزارع وشقيقه بسبب خلافات الجيرة والميراث ونشبت بينهم مشادة كلامية تحولت إلي مشاجرة.

وأصيب أحدهم بإصابات بالغة بعد تعدي شقيقه عليه بالة زراعية “منقرة”.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.