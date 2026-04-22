تحرير 13 محضر مخالفات مخابز في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحال التجارية والمخابز لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والتصدي لجميع أشكال الغش التجاري وضبط منظومة الأسعار لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة تفتيشية موسعة استهدفت المرور على عدد من المخابز البلدية بكفر الخضرة وميت عفيف بالتنسيق مع إدارة تموين الباجور، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر لوجود مخالفات نقص وزن وسوء نظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملة تموينية على المخابز البلدية بالقرى التابعة للوحدة المحلية بكفر عشما، وتم تحرير 2 محضر نقص وزن الخبز ومحضر عدم إعطاء المواطن بون صرف و2 محضر عدم الإعلان عن مواعيد العمل.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تستهدف الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.