وفاة رئيس جامعة المنوفية الأسبق

شهدت محافظة المنوفية وفاة الدكتور صبحي غنيم، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وأصدرت جامعة المنوفية بيانا قالت فيه: “ينعى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور صبحي غنيم، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، وعميد كلية الهندسة الأسبق الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة التعليم الجامعي والعمل الأكاديمي”.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مؤكدًا أن الدكتور صبحي غنيم كان نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني، وترك بصمات واضحة في تطوير الجامعة والارتقاء بالمنظومة التعليمية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

كما أصدر رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بيانا ينعى فيه الدكتور صبحى غنيم، رئيس جامعة المنوفية الأسبق.

وقال في البيان: “ينعى الدكتور وجيه أحمد العسكرى، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ببالغ الحزن والأسى، رحيل أستاذه الجليل الدكتور صبحي غنيم، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، وعميد كلية الهندسة الأسبق، وأحد أبرز رموز العلم في مجال هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي”.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وطلابه ومحبيه، مشيدًا بما قدمه الدكتور صبحى غنيم من إسهامات علمية بارزة ومسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء، حيث كان نموذجًا للعالم المخلص والمعلم القدوة، وأسهم في إعداد أجيال من المهندسين الذين يواصلون مسيرته العلمية.

وأكد أن الفقيد ترك إرثًا علميًا وإنسانيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة المجتمع الأكاديمي، لما عُرف عنه من إخلاص وتفانٍ في أداء رسالته التعليمية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.