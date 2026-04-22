محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة عاجلة لحالة إنسانية ويوجه المختصين بسرعة فحص شكاوى المواطنين

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، عدد من المواطنين من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته الدورية للاستماع إلى شكواهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية حيالهم ووضع الحلول المناسبة لهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ،مدير مديرية الشباب والرياضة ،المستشار القانوني ،مدير الصرف المغطى ،مديري ادارة التخطيط العمراني والمراجعة والحوكمة الداخلية بالمحافظة .

حيث إستهل محافظ المنوفية لقائه بصرف مساعدة مالية عاجلة لحالة انسانية من ناحية شبين الكوم مراعاة لظروفه الإجتماعية والمعيشية الصعبة ،فيما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالنزول الميدانى لبحث شكوى مواطن من ناحية كفر العجايزة يتضرر من شارع مقترح بالمخطط التفصيلى ،كما استمع لشكوي مواطن من ناحية برهيم بمنوف يتضرر من مسئولي الوحدة المحلية بعدم تجديد رخصة البناء الخاصه بمنزله وعلي الفور وجه المحافظ ادارة المراجعة والحوكمة بالتنسيق مع المستشار القانوني بفحص الشكوى ومراجعة الموقف القانوني وفقا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك.

وخلال اللقاء ،وجه المحافظ مدير الصرف المغطى بفحص شكوي والمعاينة علي الطبيعة لمواطنين من ناحية شنوفة بشبين الكوم يتضرر من مرور خط الصرف الصحي بالقرب من منزله تسبب في أضرار بالأرض والبناء.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من كلية الهندسة لتحديد مدي التلفيات الناتجة عن الأعمال وقيمتها التقديرية والأعمال التأمينية حتي انتهاء المشروع حفاظا علي حقوق المواطنين بشأن شكوي أهالي زاوية الناعورة المتعلقة بمشكلة الصرف الصحي وخروج مياه الصرف الي بيوتهم .

كما تضمن اللقاء ، طلب احد المواطنين من ناحية السادات يلتمس تأهيل مركز شباب الخطاطبة وأفاد مدير مديرية الشباب والرياضة بأنه مدرج بخطة التطوير للعام المالي الجديد،فيما وجه رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بفحص شكوي مواطن بناحية تلا يتضرر من المياه الجوفية والمعاينة اللازمة علي الطبيعة، فيما كلف المستشار القانوني باتخاذ الاجراءات القانونية وفحص طلب مواطن من ناحية بركة السبع يلتمس تسهيل استخراج تراخيص البناء لمنزله .

و أكد محافظ المنوفية أن لقاءات المواطنين تمثل أحد أهم آليات التواصل المباشر مع أبناء المحافظة ،مشيرًا إلى أن الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي ، وأنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.