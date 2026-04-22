افتتاح المستشفى البيطرى بجامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا

إفتتح اليوم، اللواء عمرو الغريب و الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية المستشفي البيطري بجامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا ببركة السبع ، يأتي هذا في إطار إهتمام الدولة المصرية بمجالات الرعاية الصحية البيطرية وفقاً للمعايير المهنية الحديثة لتقديم خدمات متميزة بالقطاع البيطري ، جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة رافقهم الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية ، الدكتورة مروة عوض مدير برنامج الطب البيطري بالجامعة ، صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

تفقد محافظ المنوفية ورئيس الجامعة عدد من أقسام المستشفي المتنوعة ومنها الأشعة والسونار وتحصينات الدواجن والحمي القلاعية وكذا قاعات تدريب الطلاب وإستمعا الي شرح مفصل عن آلية العمل والخدمات والبرامج المقدمة بالمستشفي ، والتي تضم غرف لفحص والكشف على الحيوانات الاليفة الكبيرة والصغيرة تشمل (الخيول - الابقار – الجاموس – الاغنام والماعز) ، غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وتضم ( رسم القلب ، الأشعة السينية ، السونار ، التخدير ، الداياثيرمي ) ، بهدف توفير العديد من الخدمات من أبرزها ، الجانب التعليمى والتطبيقى والعملى للطلاب ، علاج الحيوانات والدواجن من كافة الامراض واجراء العمليات الجراحية ، اجراء التحصينات اللازمة للوقاية من الامراض الوبائية التى تصيب الثروة الحيوانية والداجنة ، القيام بالخدمات البيطرية اللازمة للحيوانات والدواجن فى قرى ومراكز المحافظة من خلال القوافل العلاجية ، توعية الفلاحين ومربى الحيوانات والدواجن وتزويدهم بالارشادات البيطرية اللازمة وغيرها من الخدمات .

وأشار رئيس جامعة المنوفية أن هذا الصرح البيطري يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لزيادة مظلة الرعاية البيطرية المتخصصة لتقديم خدمات علاجية ووقائية وتشخيصية متكاملة للمساهمة في دعم صحة الحيوان والإنسان معاً ، مضيفاً أنه تم تجهيز المستشفي بأحدث الأجهزة الطبية والتشخيصية المتطورة ، ومؤكداً حرص الجامعة علي تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب للمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل .

وأشاد محافظ المنوفية بحجم التجهيزات والخدمات المقدمة لهذا الصرح البيطري الجديد والذي يعد إضافة قوية للقطاع البيطري علي أرض المنوفية ، موجهاً بضرورة التنسيق التام مع مديرية الطب البيطري في تنفيذ القوافل البيطري المختلفة بمراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات للارتقاء بمستوي الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين .

وخلال جولتهم بالجامعة ، تفقدا محافظ المنوفية ورئيس الجامعة معرض الإنشطة الطلابية والذي يضم مشغولات يدوية ولوحات فنية ورسومات ونحت ، كما تفقدا مبني المعامل المركزية والذي يضم قسم تخطيط وتشيد المدن الذكية والمساحة والروبوتات وإستمعا الي شرح مختصر عن ألية العمل ونظم التشغيل ، وأكد المحافظ الي ضرورة التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والجامعة لتنفيذ العديد من برامج التدريب للخرجين بمركز الدراسات الوطنية للاستفادة من تلك الخبرات العلمية بما يضمن رفع كفاءة الطلاب وتنمية مهاراتهم التطبيقية ، فيما تم تفقد الملاعب والإنشطة الرياضية بالجامعة ومعمل العلاج الطبيعي ومبني العلوم الصحية وقاعات تدريب الطلاب وتم إستعراض شرح لآليات التدريب العملي بكليات الصيدلة والأسنان والعلوم الصحية .

وعقد محافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية اجتماعًا بعدد من عمداء الكليات واساتذة الجامعة ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

و تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ، وأكد المحافظ على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به جامعة المنوفية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية، مشيراً إلى ضرورة استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجامعة للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في مختلف القطاعات ، بالاضافة الي تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التنموية التي تعود بالنفع العام على أبناء المحافظة ، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المبادرات التي من شأنها تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة .