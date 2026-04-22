ضبط مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل بمواد مجهولة المصدر بسرس الليان في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بشن الحملات التفتيشية علي الأسواق والمنشآت للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة لعدم استغلال المواطنين وحافظاً على الصحة العامة وتحقيق الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية .

تمكنت الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان برئاسة عواطف طاحون بالتنسيق مع اداره تموين منوف تم اليوم ضبط مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل بمواد مجهوله المصدر ومزواله نشاط بدون ترخيص واستخدام علامات تجاريه تقليد لشركات أخري تم تحريز الكميات الموجوده وتحويل الموضوع للنيابه العامه لاتخاذ القرار.

شددت رئيسية المدينة باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين ومكافحة الفساد والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية تحقيقاً لصالح العام