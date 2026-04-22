رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى رئيس جامعة المنوفية الأسبق

نعى الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور صبحي غنيم، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، والذي وافته المنية بعد مسيرة علمية وأكاديمية حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، مؤكدًا أن الراحل كان أحد الرموز البارزة في المجتمع الأكاديمي المصري، وقدم نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في أداء رسالته العلمية، مشيرًا إلى أن جهوده كان لها بالغ الأثر في تطوير جامعة المنوفية والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور يحيى عيد، أن فقدان الدكتور صبحي غنيم يمثل خسارة كبيرة للوسط الأكاديمي، لما عُرف عنه من علمٍ غزير، وعطاءٍ متواصل، وإسهامات متميزة في إعداد أجيال من الكوادر العلمية، التي تواصل مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات، سائلاً المولي– عز وجل – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.