محافظات

بمسابقة دولية.. تأهل هندسة كفر الشيخ ضمن أفضل 15 فريقا عالميا

هندسة كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، تأهل فريق كلية الهندسة ضمن أفضل 15 فريقًا على مستوى العالم في المسابقة العالمية VisualSim Global Electronics Hackathon، والتي تُعد واحدة من أبرز المنافسات الدولية في مجال تصميم وتطوير الأنظمة الإلكترونية المتقدمة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المتنامي الذي تشهده الجامعة في مجالات البحث العلمي والتطبيقات الهندسية، مشيرًا إلى أن المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 850 متسابقًا من مختلف دول العالم، وخضعت المشاركات لمعايير تقييم دقيقة شملت كفاءة نمذجة الأنظمة (System Modeling)، وتصميم هندسة الأنظمة الإلكترونية، ومدى قدرة الحلول المقدمة على مواكبة التحديات التقنية المعاصرة.

وأوضح الدكتور يحيى عيد، أن فريق كلية الهندسة نجح في اجتياز مراحل تنافسية قوية، وصولًا إلى القائمة النهائية لأفضل 15 فريقًا عالميًا (Top 15 Finalists)، بعد تقييمات دقيقة من لجنة تحكيم دولية متخصصة، وهو ما يعكس كفاءة طلاب الجامعة وقدرتهم على الابتكار والمنافسة في المحافل الدولية.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم الابتكار وتشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات الدولية، مشيراً الي أن هذا الإنجاز يؤكد نجاح رؤية جامعة كفر الشيخ في الاستثمار في العقول الشابة، وتعزيز بيئة الابتكار والبحث العلمي، بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. كما يعكس قدرة طلابنا على تقديم حلول هندسية متقدمة تسهم في خدمة المجتمع ودعم خطط التنمية المستدامة.

كما أشاد الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، بجهود فريق العمل، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة دعم إدارة الجامعة وتوفير بيئة تعليمية متطورة تشجع على الإبداع والتميز، مشيرًا إلى حرص الكلية على تطوير البرامج التعليمية وربطها بالتطبيقات العملية الحديثة.

وجاءت المشاركة من خلال مشروع التخرج المتميز PISODF (Protection Intelligent System for Detecting Faults)، والذي يهدف إلى تطوير نظام حماية ذكي يعتمد على تقنيات التحكم المنطقي المبرمج (PLC) وواجهات التشغيل (HMI)، بما يتيح الكشف المبكر والدقيق عن الأعطال في الأنظمة الكهربائية، إلى جانب دمج تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية (IIoT) لتحقيق المراقبة اللحظية وتعزيز كفاءة نظم الحماية، وتقليل زمن التوقف (Downtime) ورفع موثوقية التشغيل، في إطار تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0).

جاء تنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتور إيمان سعد عبد النبي، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة.

وتولى فريق العمل بقيادة الطالب محمد أحمد محمد رزق تنفيذ كافة الجوانب التطبيقية والبرمجية داخل معامل الكلية، وفقًا لأحدث المعايير الهندسية والتقنية.

 
الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

